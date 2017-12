Caracas aan de Maas 29 Raoul Hedebouw 00u00 0

Geen linkse politicus scoort in deze Top 100 hoger dan Raoul Hedebouw (40), de Líder Máximo van de PTB/PVDA. Communist in schapenvacht, goedlachs en aaibaar genoeg voor 'De Slimste Mens', slim en sluw genoeg om op elke goede peiling zowaar een nog betere te laten volgen - waar moet dat eindigen? Hedebouw is de nagel aan de doodkist van Elio Di Rupo. Hij pakt de PS waar het pijn doet: op hun geloofwaardigheid. Wie niet leeft zoals hij denkt, zegt Hedebouw, gaat op den duur denken zoals hij leeft, als een linkse parvenu. En dus leeft hij sober, met 1.800 euro netto per maand. De rest gaat naar De Partij en andere goede doelen. In zijn ideale wereld ligt Caracas straks aan de Maas. Pyongyang is zelfs voor hem een brug te ver. Helaas voor de communisten hebben ze maar één Hedebouw. Luik en Wallonië heeft hij al veroverd. De verleiding groeit om hem als perfect tweetalig boegbeeld electoraal uit te spelen in Antwerpen, om ook in Vlaanderen de grote doorbraak te forceren. Soit, op welke lijst hij straks ook staat, volgens de peilingen zullen de communisten in 2019 massaal de vier parlementen binnenvallen, zoals de Hunnen het Romeinse Rijk. "Hedebouw is een weggegooide stem", zei Louis Tobback dit jaar in een gesprek met uw krant. "Als hij het hier ooit voor het zeggen krijgt, vallen de Amerikanen ons land binnen."

