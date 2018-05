Capon: "Volgend jaar kom ik in andere club terecht" 14 mei 2018

KVO boekte op Eupen zijn ruimste zege van het seizoen: 0-4. Een pleistertje op de vele wonden na een teleurstellend seizoen. Custovic vond dat zijn ploeg op een ideaal moment op voorsprong was gekomen en daarna geprofiteerd had van de ruimtes. Makelele was het daar volkomen mee eens. Volgende zondag sluit Oostende af tegen Antwerp. Of Custovic hoopt op een afscheid met een knalprestatie? "Sinds ik in oktober overnam, was ik het die de groep telkens weer trachtte te motiveren. Nu is het aan hun. Hun toekomst staat op het spel. Ik denk dat ze de boodschap begrepen hebben. Ze presteerden vanavond zeer verdienstelijk."

