Capon maanden out, KVO zoekt vervanger 07 januari 2019

00u00 0

Weinig of geen zorgen voor KV Oostende op stage in Spanje, behalve dat Brecht Capon voor een lange afwezigheid staat. In de winterstop bleek dat de armbreuk, die de rechtsachter in de match op Genk heeft opgelopen, Capon wellicht tot eind maart aan de kant zal houden. Dit betekent dat de West-Vlaming zo goed als zeker een kruis mag maken over de reguliere competitie. De kustploeg heeft met de jonge Bataille een alternatief rondlopen, maar gaat toch op zoek naar een vervanger voor de rechterflank. Capon traint individueel op het veld - enig contact met ploegmakkers is uit den boze. Gisteren werd er twee keer getraind in Roldan en dat is ook vandaag het geval. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN