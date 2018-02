Canvas voert 'Culture Club' af 21 februari 2018

'Culture Club' krijgt voorlopig geen vervolg op Canvas. Dat is geen verrassing, want de talkshow over kunst en cultuur met Sofie Lemaire en Bent Van Looy was geen succes. Ondanks spraakmakende gasten en miniconcerten van bands als Triggerfinger eindigde de tweede reeks vorig najaar met amper 50.000 kijkers. "We zijn het vorige tv-seizoen nog aan het evalueren, maar voorlopig komt er geen derde reeks van 'Culture Club' op Canvas", aldus VRT-woordvoerder Anne Stroobants. "We blijven nadenken over een gelijkaardig programma, maar dat komt er zeker niet meer voor deze zomer." Op Radio 1 verhuist 'Culture Club' voor de derde keer in anderhalf jaar tijd van uitzenddag. Het programma wordt niet meer op woensdag uitgezonden, maar wel op vrijdag tussen 18 en 20 uur. Annelies Moons, die het de voorbije weken al een paar keer presenteerde, wordt de vaste radiostem. Sofie Lemaire haakt af omdat ze tijd wil vrijmaken voor een nieuw project bij de VRT. (HL)

