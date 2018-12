Canvas viert 80 jaar Chris Lomme 06 december 2018

00u00 0

Tachtig kaarsjes blies Chris Lomme gisteren uit. Om de verjaardag van één van Vlaanderens grootste actrices te vieren, zendt Canvas vanavond 'Chris Lomme, een reverence' uit. Die docu gaat over het ontstaansproces van de gelijknamige theatervoorstelling die door KVS-directeur Michael De Cock wordt geregisseerd en in 2019 in de zalen komt. In dit portret mijmert Lomme over universele thema's. Hoe draagt ze de jaren? Hoe blikt ze terug op het verleden? En hoe kijkt ze naar de dood? Wat zegt ze als tachtiger over liefde, seks en eenzaamheid? Chris gunt ons een kijkje in haar diepste gedachten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN