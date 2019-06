Exclusief voor abonnees Canvas haalt rechten 'Chernobyl' binnen 14 juni 2019

De vijfdelige HBO-reeks 'Chernobyl' is een ware hit bij kijkers en critici. Met een score van 9,7 op 10 kreeg de historische fictiereeks over de beruchte kernramp uit 1968 de hoogste waardering ooit op het toonaangevende IMDb. Ook de internationale pers is laaiend enthousiast over de serie. Geen wonder dus dat Canvas besloot om de uitzendrechten van de reeks aan te kopen. Vanaf april 2020 zal 'Chernobyl' te zien zijn op de VRT-zender, net in de periode waarin de ramp plaatsvond (26 april). Wie toch niet kan wachten tot 2020, kan de serie nu al bekijken via Telenet Play (More). (SD)

