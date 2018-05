Cantus met koffie en koekjes (en een voorzichtig danspasje) 02 mei 2018

00u00 0

Het is eens iets anders dan een middagje bingo. Acht jongeren van studentenvereniging Curatio, verbonden aan de Arteveldehogeschool, organiseerden gisteren een koffiecantus in rusthuis Zilversterre in Gent. "Een échte cantus, we hadden zelfs een codex gemaakt voor de senioren. En die vonden het geweldig, ze zongen alle liedjes uit volle borst mee", zegt Jolien Inghels. "Alleen het bier hebben we achterwege gelaten, en vervangen door koffie. Die moest ook niet ad fundum worden uitgedronken." (VDS / YDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN