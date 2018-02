Cant wint seizoensafsluiter 22 februari 2018

00u00 0

Sanne Cant (Iko-Beobank) heeft in Waregem de Cyclocross Masters gewonnen. De 27-jarige Antwerpse bleef in de seizoensafsluiter over 20 minuten de Nederlandse Maud Kaptheijns en Ellen Van Loy voor. De wereldkampioene vierde zo haar 20ste seizoenszege. Eerder op de avond was Cant al de sterkste in de 'Hold Your Horses', een wedstrijd waarin de rensters een tijdlang moeten surplacen en daarna naar de eindmeet sprinten. (JDK)