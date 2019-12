Exclusief voor abonnees Cant wint in Sint-Niklaas, 15de in Namen 23 december 2019

00u00 0

Sanne Cant behaalde zaterdag haar eerste overwinning van het seizoen in Sint-Niklaas en eindigde gisteren in Namen op een anonieme vijftiende plaats, op drie en een halve minuut van de Nederlandse winnares Lucinda Brand.

