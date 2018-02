Cant stap dichter bij eindzege Superprestige 12 februari 2018

Sanne Cant is, één week na haar wereldtitel in Valkenburg, ook goed op weg naar de eindzege in de Superprestige. Cant won in Hoogstraten en is nu alleen leider in de Superprestige, met 92 punten. Dat is één punt meer dan de Nederlandse Maud Kaptheijns.