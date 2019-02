Cant qua titels in top 5 van Belgische sportvrouwen 05 februari 2019

00u00 0

Op haar palmares staan drie wereldtitels, drie Europese titels en tien Belgische titels maar toch haalde veldrijdster Sanne Cant nog nooit de shortlist als Sportvrouw van het Jaar. We keken na welke plek de 28-jarige Antwerpse met al haar prijzen inneemt tussen de best presterende Belgische sportsters van de afgelopen dertig jaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN