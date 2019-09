Exclusief voor abonnees Cant niet naar Amerika 04 september 2019

Sanne Cant (28) start haar crossseizoen pas op 5 oktober in Kruibeke. De wereldkampioene past voor de wereldbekerwedstrijden in Amerika. "Ik kwam telkens vermoeid terug en het duurde te lang voor ik daarna opnieuw mijn beste niveau haalde", vertelde ze aan Wielerflits. "Blijkbaar heb ik best wat last van een jetlag." (BA)