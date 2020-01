Exclusief voor abonnees Cant met gelukje op podium 27 januari 2020

Met een gelukje eindigde Sanne Cant op het podium van de laatste wedstrijd om de Wereldbeker in Hoogerheide. Cant reed vierde toen voor haar de Nederlandse Alvarado een stuurfout maakte. Zo werd Cant derde. Dat was haar beste resultaat in de voorbije WB-winter. "Ik ben me er wel van bewust dat ik zonder die val van Alvarado vierde was gebleven", zegt Cant.

