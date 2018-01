Cant met derde Wereldbeker naast Van den Brand 22 januari 2018

Sanne Cant heeft haar derde trofee van het seizoen binnen. Na de Europese en Belgische titel verzekerde ze zich in Nommay van de eindzege in de Wereldbeker. Al liep dat niet echt gezwind. Cant stond al vroeg te voet met een aflopende ketting - "eigen schuld, ik wrikte mezelf vast" - en verloor met de klap driekwart minuut. In het tweede deel van de cross zakte de wereldkampioene verder weg. "Ik had geen goed gevoel, reed rond met slappe benen. Een zinnige verklaring heb ik niet. Is het de terugslag van de zware crossen in Koksijde en Otegem? Mogelijk. Ik maak me er niet te veel zorgen over. Iedereen heeft al eens een slechte dag. Vandaag was het mijn beurt." Kaitlin Keough, haar dichtste belager in het WB-klassement, bolde na Kathy Compton als tweede binnen. Het liet Cant op plaats twaalf toe de eindzege nipt veilig te stellen. Ze telt nu 82 punten voorsprong op Keough, terwijl de winnares er volgende week in Hoogerheide nog maximaal 80 kan verdienen. Met drie Wereldbekers klimt ze op de recordtabel naast Daphny van den Brand. Gedeeld recordje dus. "Echt? Wist ik niet", fleurde Cant prompt op. "Leuk. Daar ben ik wel blij mee." (JDK)

