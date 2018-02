Cant eindigt seizoen in ziekenhuis 26 februari 2018

00u00 0

Sanne Cant (27) sloot het seizoen af in mineur. De wereldkampioene kwam in de slotwedstrijd in Oostmalle hard ten val op haar knie en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. De komende dagen moet blijken hoe ernstig de blessure is. In haar afwezigheid pakte haar nicht Loes Sels de winst, voor ploeggenote Maud Kaptheijns. (BA)