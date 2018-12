Cant (13de) verliest terrein 24 december 2018

Het was Nederland boven in de zesde wedstrijd om de Wereldbeker veldrijden bij de vrouwen, gisteren in Namen. Lucinda Brand won voor Marianne Vos en Annemarie Worst. Wereldkampioene Sanne Cant finishte als dertiende en dat was veel minder goed dan zaterdag in Sint-Niklaas, waar ze won.

