Cannabismedicijnen: minder pijn, beter slapen, hogere eetlust

De oprichting van een cannabisbureau werd vorige donderdag in de Kamer goedgekeurd door meerderheidspartijen CD&V, Open Vld en MR, met steun van cdH, PS en de groenen. "Medicinale cannabis kan de levenskwaliteit van ernstig zieke patiënten drastisch verhogen", aldus CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, één van de indieners. "Maar dan moeten we wel 100% zeker zijn dat zij een veilig en gecontroleerd geneesmiddel op basis van cannabis krijgen. Daarom is het belangrijk dat er een regeringsagentschap wordt opgericht dat hierop toeziet. Op die manier kan, naar analogie met het cannabisbureau BMC in Nederland, belangrijk onderzoek verricht worden naar de medische eigenschappen van cannabis, met als uiteindelijke doel symptoomverlichting en zelfs vertraging van de ziekteprogressie. Nu al weten we dat medicijnen op basis van cannabinoïden de pijn verlichten, voor meer slaapcomfort zorgen, een verhoogde eetlust opleveren en de algemene levenskwaliteit verhogen." (DB)

