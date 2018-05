Cannabisboer vraagt vrijlating voor oogoperatie 16 mei 2018

Cannabisboer Patrick Lagrou uit het West-Vlaamse Zandvoorde (Zonnebeke) gaat een voorlopige vrijlating vragen om een cataractoperatie te kunnen ondergaan. Vrijdag trekt de man, die tot vijf jaar cel werd veroordeeld nadat 17.000 wietplanten op zijn boerderij werden gevonden, naar de kortgedingrechter. Eerder had Lagrou aangeklopt bij de strafuitvoeringsrechtbank, maar daar leek een beperkte uitgaanspersmissie het hoogst haalbare. Lagrou moet echter langer vrijkomen, zegt zijn advocaat, want de operatie moet in een privékliniek gebeuren en daarna moet er een nabehandeling volgen in een steriele omgeving. "Daarna wil hij zich opnieuw bij de gevangenis aanbieden", aldus advocaat Yen Buytaert. "Hem dit weigeren, zou een onmenselijke behandeling zijn." (LSI)

