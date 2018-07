Candice Swanepoel: "12 dagen na bevalling mag ik toch een buikje hebben?" 13 juli 2018

00u00 0

Topmodel Candice Swanepoel (29) beviel vorige maand van een zoontje en geniet momenteel van een verdiende vakantie, maar dat was buiten enkele 'haters' op Instagram gerekend. Zij verweten haar een 'buikje' te hebben toen ze in bikini op het strand verscheen. Maar de Zuid-Afrikaanse schone liet niet over zich heen lopen en gaf haar 'bodyshamers' lik op stuk. "Dit is mijn lichaam twaalf dagen na de geboorte van mijn zoon. Zij die het nodig vinden om gemene commentaar rond te strooien, zouden beter hulp gaan zoeken", schreef ze bij enkele paparazzifoto's. "De schoonheidsidealen waar vrouwen tegenwoordig aan moeten voldoen, zijn onrealistisch. Ik ben niet beschaamd om mijn buik te laten zien na de bevalling, ik ben er zelfs trots op. Ik denk dat ik het ook wel verdiend heb om een klein buikje te hebben." De Victoria's Secret Angel heeft nu twee zoontjes: de piepjonge Ariel (amper een maand oud) en Anaca (1,5). Swanepoel is verloofd met de Braziliaan Hermann Nicoli (36). (SD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN