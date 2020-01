Exclusief voor abonnees Cancellara "Geef ons meer Evenepoels!" 25 januari 2020

Ook Fabian Cancellara, de hele week al te gast in de Tour Down Under, is onder de indruk van Remco Evenepoel. "Ik zag of sprak hem nog nooit. Maar hij lijkt me loyaal, heel 'down to earth' - hopelijk blijft dat zo - en vooral: karakterieel sterk. Hij zegt ook vlakaf: 'Ik wil de drie grote ronden winnen.' Of: 'Ik wil olympisch kampioen worden.' Je kan dat als arrogant bestempelen. Maar eigenlijk is het toch leuk? Geef ons meer Evenepoels, Van der Poels en Bernals. Jongens die niet bang zijn om te zeggen wat ze willen. Die gewoon doen. En dán pas denken. Zij zijn de garanties op mooie wielermomenten. En daar zitten de mensen op te wachten."

