Canadezen laten voorkooprecht bij Brussels Airport varen 16 juni 2018

00u00 0

Brussels Airport zal binnen enkele maanden een nieuwe aandeelhouder krijgen. Het Australische Macquarie heeft een jaar geleden al bekendgemaakt dat ze haar belang van 36% in Brussels Airport wil verkopen. Maar het kwam tot een dispuut met het Canadese pensioenfonds OTPP dat een voorkooprecht had, en zelf 39% in de luchthaven van Zaventem bezit. Het Canadese pensioenfonds wilde niet dat Macquarie al te veel vertrouwelijke informatie van de luchthaven zou delen met andere partijen. Volgens Reuters zijn de plooien nu gladgestreken. OTPP zal zijn voorkooprecht niet uitoefenen en heeft ermee ingestemd dat Macquarie info deelt met potentiële kopers. "De verkoop zal na de zomer kunnen voortgaan", luidt het. Ook de Belgische overheid zit met 25,1% mee in het kapitaal van Brussels Airport.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN