Exclusief voor abonnees Canadese premier in lastig parket door Aladdin-verkleedpartij 20 september 2019

De Canadese premier Justin Trudeau heeft zich verontschuldigd nadat een foto was opgedoken uit 2001, waarop hij verkleed is als Aladdin, inclusief donkere schmink. De foto, die in 'Time Magazine' verscheen, werd genomen op een galafeest met het thema 'Arabische nachten'. We zien een 29-jarige Trudeau met een tulband, een gewaad en donkerbruine schmink. "Ik had dat niet mogen doen", aldus Trudeau aan de Canadese televisiezender CBC. "Ik had beter moeten weten. Ik heb heel veel spijt."

