Canadese hittegolf eist 70 levens 11 juli 2018

00u00 0

Bij de hittegolf die de Canadese provincie Quebec ruim een week teisterde met gevoelstemperaturen van meer dan 40 graden, zijn in totaal zeventig doden gevallen. Dat blijkt uit een definitieve balans van de lokale autoriteiten. 34 van de slachtoffers bezweken onder de hitte in Montreal, de grootste stad van de provincie, zo zegt het departement Volksgezondheid. Daarnaast vielen er ook minstens drie doden in de regionale hoofdstad Quebec. De slachtoffers zijn vooral bejaarden en chronisch zieken.