Exclusief voor abonnees Canadees bekent moord op Belgische toeriste 27 september 2019

De Canadese man die verdacht wordt van de moord op de Belgische toeriste Amélie Sakkalis (28) heeft bekentenissen afgelegd op zijn proces. Het lichaam van de vrouw uit Doornik werd op 22 augustus vorig jaar gevonden in een dorpje 200 kilometer ten noorden van Vancouver. Sakkalis was bezig aan een rondreis door het land en werd door Sean McKenzie (27) gedood terwijl ze aan het liften was. Na de vondst van het lichaam werd de man al eens opgepakt, maar toen mocht hij snel beschikken. Op 16 september werd McKenzie echter opnieuw opgepakt en deze keer ook in beschuldiging gesteld van moord. Op 19 november kent hij zijn straf. (CMG)