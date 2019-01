Canada schrapt zuivel uit voedingsdriehoek 30 januari 2019

De Canadese overheid schrapt zuivel uit de nieuwe officiële voedingsdriehoek. In plaats daarvan worden voldoende eiwitten aangeraden, maar die hoeven niet noodzakelijk uit zuivel te komen. De wijziging komt er na kritiek op de vorige voedingsdriehoek. Die zou te veel beïnvloed zijn door de vlees- en zuivelindustrie. De nieuwe driehoek is gebaseerd op studies die niet werden gesponsord door de voedingssector. Canadese vegetariërs en veganisten reageren enthousiast. De zuivelindustrie is uiteraard niet opgezet met het nieuwe advies.