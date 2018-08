Canada roept David op 31 augustus 2018

De uitstekende seizoenstart van Jonathan David is ook in zijn land niet onopgemerkt. De 18-jarige spits wordt voor zijn 6 goals in 7 wedstrijden voor AA Gent beloond met zijn eerste selectie voor de Canadese nationale ploeg, die op 9 september de Maagdeneilanden bekampt. Sigurd Rosted is geselecteerd voor de Noorse selectie, die tegen Cyprus en Bulgarije speelt. (RN)