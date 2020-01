Exclusief voor abonnees Canada raakt ondergesneeuwd 20 januari 2020

Nog geen vlok hebben wij hier deze winter gezien, maar in Canada is het wel even anders. Aan de oostkust viel tussen vrijdag- en zondagochtend tot wel 76 centimeter sneeuw. Dat resulteert in een pak zo dik dat je doodleuk óp je auto kan gaan staan, zo blijkt uit deze foto die een man uit de provincie Newfoundland and Labrador postte op Twitter. In de regio is trouwens de hulp van het leger gevraagd om de straten vrij te maken. Prioriteit is om te zorgen dat de wegen naar de ziekenhuizen berijdbaar zijn. "Hulp is onderweg. We zullen hier samen uitkomen", tweette de Canadese premier Justin Trudeau. (BHL)

