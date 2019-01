Camps COLUMN | Nieuw gezicht 16 januari 2019

00u00 0

Wie het ook wordt, de winnaar van de Gouden Schoen is geen Ottenbrosje. U weet wel, de Nederlandse kermiscoureur die uit het niets wereldkampioen werd. Er zit een levenslijn in deze Trofee, van jeugdvoetbal en tussenstops tot bekroning. Of de handtekening van de coach mede onder het vernis ligt? Soms, niet altijd. De Gouden Schoen is vooral het resultaat van vrije liefde, improvisatie en experiment. Het begint bij vormeloze klasse, bij puur talent dat door de jaren heen geprofessionaliseerd is. Eigenlijk verdienen de verwekkers en opvoeders van de laureaat twee gouden schoentjes.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN