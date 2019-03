CAMPS COLUMN | Majesteit 14 maart 2019

00u00 0

Ik ken de bezwaren. Zijn maniertjes, dat ego zo groot als zijn torso, het lichaam gedresseerd naar de prefab-plooien van een opgefokt schoonheidsideaal, zijn egoïsme aan de bal... Alles verstierf in zijn fenomenale hattrick tegen Atlético Madrid. Juventus geplaatst voor de kwartfinales in de Champions League, na verloren heenwedstrijd. Ongekend precedent in de sensationele beleving van het grootste voetbaltoernooi. Getekend Cristiano Ronaldo.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN