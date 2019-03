CAMPS COLUMN | Weer thuis 12 maart 2019

00u00 0

Er werd verloren, maar wat was KVO-coach Hugo Broos gelukkig. Hij glunderde zich een hele wereld bij elkaar. Volgend weekend staat hij gegarandeerd in trainingspak langs de lijn, want Hugo is in het slobberige textiel weer thuisgekomen. Gras ademen, door zweet van spelers omhangen worden, is zijn hemel.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN