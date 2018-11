CAMPS COLUMN | Hoe vrij? 17 november 2018

Bart Vertenten is vrij. Zijn ouders kwamen hem aan de poorten van de gevangenis ophalen. Voor iedereen een pijnlijk moment. De vrije val van een beloftevolle zoon is voor ouders een nachtmerrie. Vertenten wordt nu beschouwd als volksvijand, maar misschien was hij ook slachtoffer. Van een cultuur van corruptie en manipulatie die sinds jaar en dag sluimert in sportmiddens. De Witte Ridders die vandaag hoog van de toren blazen, zijn ook producten van selectieve verontwaardiging. Omkoping in voetbal is zo oud als de weg naar Rome.

