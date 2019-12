Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Lieve Nafi 31 december 2019

Wat er precies scheelt, weet ik niet, maar er ligt een sluier over het gezicht van Nafi Thiam. Alsof de erosie van te veel slapeloze nachten sporen heeft nagelaten. Nafi ziet er moe uit, zelfs een tikje moedeloos. De resultaten waren het afgelopen jaar wat minder, mede door blessurelast, maar ze blijft wel onze olympische droom. De zevenkampster heeft aan klasse niets ingeboet en is gezegend met veruit het mooiste atletenlichaam van haar generatie. Ze kan aards en wulps zijn, aristocratisch en gereserveerd. Altijd mondain: femme fatale in een villawijk.

