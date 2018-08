CAMPS COLUMN | Sammy 20 augustus 2018

Er is de laatste tijd veel keepersverdriet. Ieder weekend is het prijs. Club verspeelde het maximum op de Bosuil na geschutter van doelman Letica. Frommelgoal van Antwerp. Een dag eerder blunderde Sammy Bossut van Zulte Waregem als stoethaspel van de eeuw. Zo erg als de achterlijke prestatie van Liverpooldoelman Loris Karius in de finale van de Champions League was het niet, maar ik grabbelde toch in plaatsvervangende schaamte mee. En ik dacht even aan zijn moeder.

HLN