Camps COLUMN | Geen illusies 26 maart 2020

00u00 0

Terwijl de Pro League zit te lanterfanten als een stel kleuters voor een sloot ijswater spreekt nationale viroloog Marc Van Ranst duidelijke taal: de voetbalcompetitie is niet meer te redden. De ontknoping wordt wellicht het werk van een tombola. Van Ranst handelt niet in illusies: kruis over de play-offs, over de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp, over de promotiefinale OHL-Beerschot. Misschien kan het nog achter gesloten deuren, maar dat is een finale onwaardig.

