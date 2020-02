Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Haaland 21 februari 2020

00u00 0

Het voetbal heeft er een rijzende ster bij: tiener Erling Braut Haaland. Elf goals voor Dortmund in zeven duels. Woensdagavond twee keer gescoord tegen PSG, waaronder een kanonskogel. In de Bundesliga gaat het nog alleen over Haaland, in Europa ook. Straks verkoopt Dortmund hem voor 120 miljoen euro. Zijn Europese doorbraak kwam er in Salzburg, de club die Racing Genk zo smadelijk de oren waste in de Champions League. Clubs uit de Premier League en La Liga hadden hem tijdens de winterstop wat graag binnengehaald, maar zijn zaakwaarnemer Mino Raiola sluisde hem 'en stoemelings' door naar Borussia. Naar beweerd wordt voor tien miljoen zakgeld.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis