Camps COLUMN | Weg ermee 00u00 0

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is het Nederlandse IOC-lid Camiel Eurlings dan toch teruggetreden. Niet dat de olympische elite hem daar om gevraagd had, maar de druk van de publieke opinie was te groot geworden. De oud-minister en KLM-baas die in 2015 zijn ex-vriendin het ziekenhuis in mepte, is gesneuveld op het altaar van #MeToo. Een score die kan tellen voor de beweging.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee