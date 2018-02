Camps COLUMN | Onverantwoord 28 februari 2018

00u00 0

Dokter Yvan Vanmol van Quick.Step vond het onverantwoord om renners in barre vrieskou de weg op te sturen voor 200km. Zijn gezag werd niet gehonoreerd. Le Samyn ging gewoon door als Waalse openingsklassieker. Als het zot in de benen zit, is er geen houden aan.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN