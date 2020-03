Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Slecht jaar 10 maart 2020

00u00 0

Arbitrale dwalingen hebben clubs punten gekost. De VAR is afgepeld tot miskleun. Dat mag je niet hardop zeggen van de voetbalbond, maar de irritatie van publiek en spelers is alleen maar toegenomen. De VAR is een tijdrovend monstertje dat uit de slaap moet worden gewekt voor het toeslaat. Meestal met dubieuze beslissingen.

