Camps COLUMN | Iedereen rijk 14 juli 2020

00u00 0

Na de uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal over de Financiële Fair Play van City voelen de grote clubs zich gesterkt om het geld te laten rollen als knikkers. Manchester City werd over de hele lijn vrijgesproken, de UEFA mag zijn wonden likken. Oud-premier Jean-Luc Dehaene draait zich niet eens meer om in zijn graf. Hij wist dat het wildste kapitalisme zou zegevieren. Voortaan kunnen voetbalclubs zonder enige tegenwind beurskoersen bepalen. Zie Kevin De Bruyne grinniken.

