Camps COLUMN | Ollanders 20 januari 2018

00u00 0

Club Brugge knoopt stilaan aan met de traditie van een Nederlandse enclave in eigen huis. De laatste in de rij is doelman Kenneth Vermeer. Hij komt van Feyenoord waar hij reservist was geworden. Eerder bij Ajax kon hij zich ook niet handhaven. Man van spektakel, maar ook zeep aan de handen. Ups en downs zoals het lot van keepers kan zijn. Of hij titularis wordt, is niet zeker, er loopt ook nog een bejaarde Rus rond.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN