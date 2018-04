CAMPS COLUMN | Arsène 21 april 2018

00u00 0

We zaten op het trainingscomplex van Arsenal, Robin van Persie

en ondergetekende. Arsène Wenger kwam voorbij en stak zijn

hand op. Hij keerde op zijn stappen terug en wees discreet

naar zijn uurwerk. Het was etenstijd. Van Persie zei: "Dat is

nu typisch Wenger. Hij blaft niet tegen zijn spelers, hij wenkt ze met een fluisterend gebaar." Lyrischer dan Robin over Arsène heb ik nooit een voetballer over zijn coach horen spreken.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN