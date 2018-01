Camps COLUMN | Ridder 19 januari 2018

De beelden uit Down Under verhevigen het verlangen naar de voorjaarsklassiekers. Etappewinst van André Greipel bracht zelfs ontroering. Eindelijk vrij in hoofd en benen van de ziekte van zijn moeder die in de dood verlossing had gevonden. André herboren, na een psychisch kwakkeljaar.

HLN