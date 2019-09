Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Niet klagen 19 september 2019

Philippe Clement had het voor de wedstrijd over diepgang. Het klinkt wat onnozel en schoolmeesterachtig, maar het is een sleutelbegrip. Wie diepgang heeft, is superieur. Dat was Club ook, zonder dat het wurgvoetbal werd. Het was serene overmacht, iets te vriendschappelijk. Vuile fouten werden niet gemaakt. Club had op winst mogen komen.

