CAMPS COLUMN | Vive Mouscron 18 maart 2019

Het wonder van Stayen is uitgebleven. AA Gent heeft het prestige van voorzitter Ivan De Witte hooggehouden. Play-off 1 is binnen. Ook in de Belgische competitie wint geld het van charmant amateurisme. Toch blijft STVV de revelatie van de competitie. De Limburgers hebben ons een seizoen lang verwend met verzorgd en efficiënt voetbal. De klasse van Gent was er net te veel aan.

