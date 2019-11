Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Waanzin 07 november 2019

Soms is voetbal als kantklossen. Met ragfijne bedrading van passes en dribbels, kunstogen voor details, hemelse schoonheid van bal en man. Het kan ook anders en het genot is niet minder: furie en passie, onthutsend scoreverloop, knotsgekke comeback. Het Champions League-avondje was dinsdag een hoogmis van comebacks: Chelsea dat de 1-4 van Ajax wegpoetst, Inter dat na 2-0 wordt weggeveegd door Dortmund.

