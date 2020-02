Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Geen mislukking 28 februari 2020

00u00 0

Eigenlijk maakt AA Gent al het hele seizoen propaganda voor het Belgische voetbal. Zowel in Europa, in de competitie als in de beker. Bij vlagen spelen de Buffalo's het beste voetbal van het land. AS Roma uitschakelen zou een stunt zijn geweest, vooral dan als toetje.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis