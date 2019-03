Camps COLUMN | Noblesse 02 maart 2019

Het heeft me zeer verbaasd dat Lotto-Soudal zo bot en lomp is omgegaan met André Greipel. Jarenlang zette de Duitse sprintbom de sponsor op de kaart. Met respectabele overwinningen in Tour en etappewedstrijden. Ook nog als fairste spurter van de hele bende. Greipel won altijd op klasse, niet op de kracht der zotheid.

