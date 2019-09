Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Schaamte 30 september 2019

Op 12 km van de meet werd Mathieu van der Poel getroffen door wat leek op een fringale. Geen greintje jus meer in de benen, het gezicht doodsbleek. Tragisch contrapunt in zijn regerend kannibalisme. Ineens ordinair mens geworden. Het was de grootste verrassing van het WK in Yorkshire.

