CAMPS COLUMN | Ovatie 27 maart 2018

00u00 0

Ik hoop vanavond op een kleine ovatie wanneer Simon Mignolet het veld betreedt. Zo'n spontaan opwarmertje als blijk van erkenning voor zijn marmeren inzet als bankzitter. Na het uitvallen van Thibaut Courtois is hij weer eens titularis in het doel van de Rode Duivels. Inmiddels wel als nummer 2 teruggezet bij Liverpool. Na meer dan 200 matchen voor de Reds ijskoud aan de kant geschoven. De argumenten van coach Jürgen Klopp waren een flou artistique, maar juist irrationeel gezwam blokkeert de eenzame doelman. Keepers hebben sowieso een hoog grof vuil-gehalte en een beperkte vocabulaire. Dat is hun lot.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN