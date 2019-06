Exclusief voor abonnees Camps Waanzin 25 juni 2019

Een Elfstedentocht van 196 kilometer zwemmen, is gekkenwerk. Ook als je, zoals Maarten van der Weijden, olympisch zwemkampioen op de tien kilometer bent. Het was zijn tweede poging en deze keer is het gelukt. Het doel was nobel: geld voor de strijd tegen kanker, maar het blijft waanzin. Dit was meer circus dan erbarmen.

